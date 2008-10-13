Фондові ринки ЄС відкрилися ростом головних індексів

Значним підйомом головних індексів розпочали сьогодні роботу провідні фондові ринки Євросоюзу. Після перших 15 хвилин торгів сукупна вартість акцій, що котируються на Лондонській фондовій біржі, збільшилася на 5,52%, на Франкфуртській - на 5,26% і на Паризькій - на 5,41%, передає ІТАР-ТАРС.

Тим самим ринки позитивно відреагували на заходи, що приймаються зараз урядами Євросоюзу щодо стабілізації банківської системи.