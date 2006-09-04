Чутки про пташиний грип на Полтавщині сильно перебільшені

Державна ветеринарна служба Полтавської області офіційно заявляє, що жодного захворювання пташиним грипом на території області немає.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської облдержадміністрації.

За словами начальник управління Державної ветеринарної служби Полтавської області Сергія АРАНЧІЯ, захворювання на пташиний грип на території області на даний момент не зафіксовано.

Державна ветеринарна служба Полтавської області протягом двох років проводить постійний моніторинг, планові діагностичні дослідження поголів’я птиці на території області як в індивідуальному господарстві селян, так і в дикій фауні.

Так, зазначив С.АРАНЧІЙ, на нещодавній колегії прозвучала інформація, що у відстріляних качок у Семенівському та Хорольському районі Полтавщини при селенологічному дослідженні крові знайдені антитіла до збудника вірусу. “Це свідчить про те, що птиця є здоровою, але була в контакті з хворою. І лише про це. Такий факт ми дослідили у своїй лабораторії, яка, до речі, фактично єдина в Україні акредитована на європейському рівні. Для підстраховки ми зробили додатковий аналіз у спеціалізованій лабораторії у Києві – він також підтвердив наші дані. А також підтвердив, що про виявлення захворювання на території Полтавщини, мова не йде”, - повідомив начальник управління Державної ветеринарної служби області. - Ситуація під контролем. Наші фахівці обійшли подвірно і Семенівку, і села Хорольського району - і в жодному селі немає ніяких захворювань”.

Щодо заборони полювання на території області з 18 вересня, С.АРАНЧІЙ наголосив, що це профілактичний захід.