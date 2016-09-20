Шкіряк назвав ймовірні мотиви убивства ватажка "Оплоту" Жиліна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Шкіряк зазначив, що сьогодні представники міністерства внутрішніх справ РФ підтвердили факт загибелі Жиліна, і ще очікується офіційне підтвердження щодо того, що було вбито громадянина України Євгена Жиліна.

"Скажу чесно, я абсолютно з приводу цього не переймаюся (йдеться про смерть Жиліна — УНІАН) і, безумовно, казати "земля йому пухом" не буду, бо я думаю, що в цій ситуації скажу "земля йому скловатою", оскільки він відповідальний, в тому числі, за загибель українських активістів під час Майдану, а також був причетний до створення так званих терористичних "республік" на сході України", - сказав Шкіряк.

Він нагадав, що Жилін був оголошений у міжнародний розшук і звинувачувався за чотирма надзвичайно важкими статтями, "включаючи тероризм, створення і організацію незаконних збройних воєнізованих формувань, викрадення людей".

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За словами Шкіряка, в цій ситуації важко щось коментувати, але варіантів щодо мотивів вбивства є небагато. "Перший – враховуючи, що Жилін був людиною неадекватною, я не виключаю, що він "нарвався" на тих, кому це не сподобалося. Як кажуть у народі, почав "бикувати" і його за це застрелили", - сказав Шкіряк.

Він зазначив, що також йдеться про можливі комерційні розборки.

"Але це може бути і робота російських спецслужб, і тут є два варіанти — або ліквідація свідка злочинів РФ проти України, тому що Жилін знав достатньо багато, адже працював напряму з російськими спецслужбами, він брав участь через Росію у фінансуванні терористичних організацій і, безперечно, такий варіант є цілком ймовірним", - наголосив Шкіряк.

При цьому він зазначив, що може бути й другий варіант – імітація вбивства, спрямована на нібито поховання людини, яка згодом почне життя "з чистої сторінки", і яку можна використовувати для здійснення тих чи інших "злочинних спецоперацій проти інших держав", зокрема, проти України.

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Ветерок" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був відразу убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.