Шкіряк назвав ймовірні мотиви убивства ватажка "Оплоту" Жиліна
Радник міністра МВС України Зорян Шкіряк не виключає, що смерть Євгена Жиліна могла інсценувати ФСБ Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.
Шкіряк зазначив, що сьогодні представники міністерства внутрішніх справ РФ підтвердили факт загибелі Жиліна, і ще очікується офіційне підтвердження щодо того, що було вбито громадянина України Євгена Жиліна.
"Скажу чесно, я абсолютно з приводу цього не переймаюся (йдеться про смерть Жиліна — УНІАН) і, безумовно, казати "земля йому пухом" не буду, бо я думаю, що в цій ситуації скажу "земля йому скловатою", оскільки він відповідальний, в тому числі, за загибель українських активістів під час Майдану, а також був причетний до створення так званих терористичних "республік" на сході України", - сказав Шкіряк.
Він нагадав, що Жилін був оголошений у міжнародний розшук і звинувачувався за чотирма надзвичайно важкими статтями, "включаючи тероризм, створення і організацію незаконних збройних воєнізованих формувань, викрадення людей".
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За словами Шкіряка, в цій ситуації важко щось коментувати, але варіантів щодо мотивів вбивства є небагато. "Перший – враховуючи, що Жилін був людиною неадекватною, я не виключаю, що він "нарвався" на тих, кому це не сподобалося. Як кажуть у народі, почав "бикувати" і його за це застрелили", - сказав Шкіряк.
Він зазначив, що також йдеться про можливі комерційні розборки.
"Але це може бути і робота російських спецслужб, і тут є два варіанти — або ліквідація свідка злочинів РФ проти України, тому що Жилін знав достатньо багато, адже працював напряму з російськими спецслужбами, він брав участь через Росію у фінансуванні терористичних організацій і, безперечно, такий варіант є цілком ймовірним", - наголосив Шкіряк.
При цьому він зазначив, що може бути й другий варіант – імітація вбивства, спрямована на нібито поховання людини, яка згодом почне життя "з чистої сторінки", і яку можна використовувати для здійснення тих чи інших "злочинних спецоперацій проти інших держав", зокрема, проти України.
Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Ветерок" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.
Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був відразу убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.