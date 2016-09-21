У Дніпрі посадовець Держпраці "погорів" на хабарі (фото)

Про це повідомили у прес-службі поліції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що одного із заступників начальника профільного державного підприємства Державної служби України з питань праці затримали 20 вересня у місцевому кафе.

"140 тисяч гривень хабара чиновник поклав до кишені та спокійно продовжив свою вечерю", - зазначили у поліції.

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За інформацією оперативників, працівники державної установи вимагали "данину" за послуги. Зокрема, за видачу дозвільних документів, які необхідні для діяльності автомобільних газозаправних станцій.

"До держустанови звернувся представник товариства для отримання відповідних дозволів для діяльності 11-ти газових АЗС. Видачу документів посадовець оцінив у 196 тисяч гривень. Кілька місяців правоохоронці документували протиправну діяльність чиновника. Він одержав 56 тисяч гривень неправомірної вигоди у кілька етапів", - йдеться у повідомленні.

Слідчим управлінням обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.