Уже сім лікарень Дніпропетровської області отримали гуманітарну допомогу з Франції

Це вже сьома лікарня, куди доставляють вантаж від благодійної організації «Асоціація медичної та благодійної допомоги Франція-Україна».

Зарубіжні партнери передають медичне обладнання, інструменти, меблі, повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

«Вже сім лікарень області отримали гуманітарну допомогу з Франції. Це медустанови, які вже більше двох років приймають поранених бійців АТО. Для їх лікування вкрай необхідні сучасне обладнання, медичні інструменти і багатофункціональна меблі. Співпраця з благодійниками продовжуємо, найближчим часом очікуємо черговий вантаж», - повідомив глава області Валентин Резніченко.

Сьогодні гуманітарку від «Асоціації медичної та благодійної допомоги Франція-Україна» отримало опікове відділення другої міської лікарні Дніпра.

Це медичні меблі та 6 сучасних багатофункціональних ліжок. За допомогою пульта вони приймають комфортний для пацієнта положення: піднімають спинку або ноги. Ліжка дозволяють уникнути пролежнів і спрощують догляд за пацієнтами.

«За час АТО наша лікарня прийняла близько 300 бійців. Опіки бувають на всій поверхні тіла. Такі пацієнти практично не рухаються. Багатофункціональне ліжко дозволяє міняти положення тіла. Це полегшує страждання хворих і дозволяє уникнути ускладнень. Такі ліжка в опіковому відділенні є, але їх не вистачає», - розповіла завідуюча приймальним відділенням Тетяна Коряцька.

Співробітництво Дніпропетровської ОДА з «Асоціацією медичної та благодійної допомоги Франція-Україна» щодо забезпечення медичним обладнанням стало можливим завдяки волонтерці Діані Дольс. Раніше вона жила в Дніпрі, кілька років тому переїхала до Франції. Зараз допомагає батьківщині з-за кордону.