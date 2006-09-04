Міліція не знає про спроби силового захоплення Кременчуцького сталеливарного заводу

Міліція не має в своєму розпорядженні інформації про спробу повторного силового захоплення Кременчуцького стателиварного заводу.

Як повідомили УНІАН у черговій частині УМВС України в Полтавській області, міліція такої інформації не має. За словами співрозмовника агентства, “після 25-го (серпня, коли була перша спроба захоплення підприємства. – УНІАН) на даний час там немає нічого, ніякого руху”. Крім того, черговий додав, що на даний момент охорону підприємства в цілодобовому режимі здійснюють близько 80 співробітників міліції.

У Департаменті по зв`язках з громадськістю МВС України також відповіли, що не мають ніякої інформацією щодо чергової спроби захоплення підприємства. Проте пообіцяли з`ясувати, і в разі якщо даний факт буде підтверджений, відповідна інформація буде оприлюднена завтра, 5 вересня.

Як повідомляв УНІАН, про нову спробу захоплення Кременчуцького сталеливарного заводу з Кременука повідомив адвокат Олексій Штамбург. Зокрема він заявив: “У даний момент я спостерігаю чергову спробу силового захоплення КСЗ. Якісь люди в міліційній формі і люди, які називають себе представниками виконавчої служби, прагнуть потрапити на підприємство, намагаючись реалізувати рішення Крюківського районного суду (Полтавської обл.) від 07.08.2006 року. Рішення, яке згодом було скасовано тим же судом».

Інший свідок подій адвокат Вадим Єсауленко повідомив, що співробітники підрозділу міліції “Беркут” намагаються бити гумовими палицями охорону КСЗ. Вадим Єсауленко повідомив також, що біля будинку заводоуправління відбувається стихійний мітинг робітників заводу. Промовці в мегафон закликають співробітників міліції підрозділу “Беркут”, інших підрозділів або осіб, що видають себе за таких, негайно припинити протиправні дії.