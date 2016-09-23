У Києві активісти під СБУ вимагали закрити телеканал "Інтер" та депортувати політтехнолога Шувалова (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти закликали керівництво СБУ звернути увагу на антиукраїнську пропаганду, що міститься в контенті телеканалу "Інтер" а також на діяльність одного з менеджерів цього каналу Шувалова.

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"СБУ, роби роботу. З України геть сволоту", - скандували учасники акції.

Вони також передали відповідне звернення на ім'я голови СБУ Василя Грицака в канцелярію Служби Безпеки.

Крім того, активісти влаштували перформанс, на якому один з них грав роль Шувалова, розповідаючи, що Україна і Росія – "один народ, только Украина – младший брат".

"Шувалов" стояв у паперовій коробці, яка зображала телевізор із логотипом "Інтера". Після промови так званого Шувалова його "заарештували працівники СБУ та депортували з України".

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

Навколо діяльності телеканалу в суспільстві розгорілися справжні баталії, а голова голова правління телеканалу Єгор Бенкендорф з рештою подав у відставку.