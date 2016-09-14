Баталії навколо "Інтера": голова правління телеканалу подав у відставку

13:27, 14 вересня 2016
Політика
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Голова правління телеканалу "Інтер" Єгор Бенкендорф залишив посаду.

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

"Бенкендорф, який обіймав цю посаду з 2013 року, йде за власним бажанням у зв'язку з особистими обставинами", - йдеться в повідомленні.

Його місце з 15 вересня займе Катерина Шкуратова, яка досі була членом правління телеканалу "Інтер", виконавчим продюсером телеканалу і очолювала продакшн-компанію "Інтер Медіа Груп ТОВ "07 Продакшн".

Канал уточнює, що Шкуратова працює на телебаченні 20 років.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що відбулися біля будівлі «Інтера» під особистий контроль.

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