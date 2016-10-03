Вибух на Яворівському полігоні: Міноборони озвучило деталі

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Західного медіа-центру Міністерства оборони України (Львів) Олександр Поронюк.

Він зазначив, що військовий, в руках якого ймовірно вибухнула граната, постраждав найбільше. Ще в одного військовослужбовця – поранення очей середньої тяжкості, його вже доставлено до центрального клінічного госпіталю в Києві. Третій постраждалий від вибуху військовослужбовець проходить лікування у львівському госпіталі, він отримав легкі поранення.

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Поронюк також зазначив, що в рамках службового розслідування на полігоні перебувають представники військової служби правопорядку, Західного оперативного командування. Всі обставини події розслідуються.

Як повідомляв УНІАН, гранатометник 24-ї механізованої бригади після стрільб знайшов на тактичному полі невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Внаслідок вибуху було поранено трьох військовослужбовців.