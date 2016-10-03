У Львівській області на хабарі погорів патрульний - СБУ

Зловмисник вимагав у місцевого підприємця 7800 гривень за "супровід" мікроавтобуса з товарами широкого вжитку без відповідних документів на вантаж. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Чоловіка затримали "на гарячому" під час передачі частини грошей - 2600 гривень.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Офіцера поліції затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні злочину", - повідомили в СБУ.

Слідство триває.