У Львівській області на хабарі погорів патрульний - СБУ
22:04, 03 жовтня 2016Суспільство
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На Львівщині співробітники СБУ та прокуратури викрили на хабарництві патрульного поліцейського.
Патрульний попався на хабарі / ssu.gov.ua
Зловмисник вимагав у місцевого підприємця 7800 гривень за "супровід" мікроавтобуса з товарами широкого вжитку без відповідних документів на вантаж. Про це повідомляє прес-служба відомства.
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Чоловіка затримали "на гарячому" під час передачі частини грошей - 2600 гривень.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Офіцера поліції затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні злочину", - повідомили в СБУ.
Слідство триває.
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