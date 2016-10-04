Завдяки паломництву хасидів бюджет Умані додатково отримає майже 7 мільйонів гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Черкаській області, від надання послуг та діяльності юридичних і фізичних осіб під час паломництва хасидів, за попередніми підрахунками, бюджет Умані має додатково поповнитись на 6,8 млн грн, отриманих у вигляді податків та зборів.

Зокрема, підприємці та жителі міста заплатять податки з коштів, отриманих від здачі в оренду житла та нерухомості, перевезення багажу і торгівлі. Крім того, бюджет міста поповнять туристичний збір і податок на доходи фізичних осіб, які зайняті у сферах, що обслуговують приїжджих хасидів.

Читайте такожВ Умані Рош-га-Шана зустріли понад 30,5 тисяч паломників-хасидів з 21 країни світу

Як повідомляв УНІАН, на святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана в Умань у цьому році приїхали більше 30 тисяч паломників з 21 країни світу. З них найбільше, до 80% - громадяни Ізраїлю та США.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначали 2-3 жовтня.