Як 30 тисяч паломників-хасидів зустрічали в Умані іудейський новий рік (фоторепортаж)

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, під час святкування іудейського Нового року в ніч на 3 жовтня рятувальники не зафіксували особливих інцидентів та надзвичайних подій, лише ліквідували кілька пожеж на балконах та в оселях прочан.

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Так, вночі 2 жовтня в Умані дозорний патруль зведеного загону УДСНС на вулиці Пушкіна помітив загорання на підвіконні квартири на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогонь ліквідували за допомогою вогнегасників. Також патруль ліквідував ще одне загорання, яке сталося на підвіконні квартири на 8-му поверсі цього ж будинку. В обох випадках причинами загорань стали залишені без нагляду свічки.

Також вночі 2 жовтня піший патруль зведеного загону УДСНС, рухаючись на вулиці Петровської, помітив вогонь на балконі 6-го поверху багатоквартирного житлового будинку в межах меморіального комплексу Цадика Нахмана. Рятувальники виявили на балконі групу хасидів, які встановили мангал та намагалися приготувати кошерні шашлики.

2 жовтня рятувальники надали медичну допомогу паломникам-хасидам, які поранилися під час ритуального омовіння у місцевому ставку. Під час омовіння в Осташівському ставку, двоє прочан через тисняву та власну необережність, отримали травми ніг. Поранених чоловіків помітили водолази зведеного загону управління, чий пост був неподалік. Чоловіків, які порізали ноги та не могли пересуватися самостійно, рятувальники витягли на берег, де надали їм першу медичну допомогу.

Також в Умані місцевим комунальникам довелося прочищати каналізацію багатоповерхового будинку, яку прочани засмітили побутовими відходами. Комунальники Умані зазначили, що каналізація була забита пластиковими пляшками, серветками, рушниками та побутовими відходами.

Як повідомляв УНІАН, в Умані іудейський Новий рік Рош-га-Шана з 2 на 3 жовтня зустріла рекордна кількість хасидів - 30 520 паломників з 21 країни світу.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цього року Рош-га-Шана відзначають 2-3 жовтня.