Один із суддів у справі "діамантових прокурорів" взяв самовідвід
Один із суддів у справі за обвинуваченням у хабарництві екс-заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна та колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця взяв самовідвід.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на початку судового засідання головуючий в судовому процесі суддя Дмитро Валігура зробив оголошення, що у складі колегії зроблено заміну у зв’язку з тим, що суддя Наталія Дроздова пішла у відставку, а замість неї електронна система розподілу справ призначила суддю Іларіона Рудика.
Разом з тим після оголошення головуючим даної інформації суддя Рудик заявив про самовідвід, який був прийнятий судом.
Наразі в судовому засіданні оголошено перерву для визначення нового судді.
Як очікується, судове засідання буде продовжено сьогодні.
Читайте такожЛуценко: Прокуратура найближчим часом передасть до суду ще одну справу щодо "діамантових прокурорів"
Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.
Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.