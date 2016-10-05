Один із суддів у справі "діамантових прокурорів" взяв самовідвід

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на початку судового засідання головуючий в судовому процесі суддя Дмитро Валігура зробив оголошення, що у складі колегії зроблено заміну у зв’язку з тим, що суддя Наталія Дроздова пішла у відставку, а замість неї електронна система розподілу справ призначила суддю Іларіона Рудика.

Разом з тим після оголошення головуючим даної інформації суддя Рудик заявив про самовідвід, який був прийнятий судом.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву для визначення нового судді.

Як очікується, судове засідання буде продовжено сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.