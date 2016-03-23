"Діамантові" прокурори у суді не визнали своєї провини в одержанні хабара

Про це колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць та екс-перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін заявили на засіданні Голосіївського районного суду Києва, відповідаючи на запитання головуючого у судовій колегії Дмитра Валігури після оголошення прокурорами обвинувального висновку.

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У висновку представники Генпрокуратури зазначили, що Шапакін і Корнієць обвинувачуються за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара"), а Конієць ще й у незаконному зберіганні зброї (ст. 263) та незаконному придбанні спецзасобів для негласного отримання інформації (ст. 359).

"Провину не визнаю. Я вважаю обвинувачення некоректним", - сказав Корнієць.

Він висловив думку, що в обвинувальному акті не вказано, яку суму коштів, за яких обставин і за що він отримував, де ці кошти й у кого знайшли.

Своєю чергою Шапакін, відповідаючи на запитання суду, зауважив, що обвинувачення не визнає в повному обсязі.

“Обвинувачення не чітке і не зрозуміле”, - сказав він, додавши, що не розуміє, про які домовленості і на користь яких осіб іде мова.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабаря.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів до суду.