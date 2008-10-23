НСНУ призначила новий з'їзд, виходячи з нової дати виборів

З’їзд партії «Народний Союз Наша Україна» відбудеться 30 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час політради НСНУ.

Крім того, він наголосив, що президія партії може ухвалити рішення про перенесення дати з’їзду.

Р.ЗВАРИЧ уточнив, що дата проведення з’їзду 30 жовтня призначена з огляду на те, що позачергові парламентські вибори планується провести 14 грудня.

Як відомо, раніше з’їзд партії «Народний Союз Наша Україна» планувався на 25 жовтня.