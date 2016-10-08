В Одесі знову вирує негода: через сильний дощ призупинено рух трамвая, що з'єднує місто з Хаджибеївським лиманом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс».

Маршрут «Херсонський сквер – Хаджибеївський лиман» є єдиним, що з'єднує центр міста з населеними пунктами, розташованими в районі Хаджибеївського лиману.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, в суботу, згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується суттєве погіршення погодних умов.

«Вранці та вдень сильний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 9-14 метрів за секунду, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-14ºС, вдень 14-16ºС», - повідомили у прес-службі.

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У мерії зазначили, що, зважаючи на проливний дощ і поривчастий вітер, всі міські комунальні служби переведено на цілодобовий режим роботи.

Щоб уникнути можливих підтоплень, фахівці КП «Міські дороги» планово проводять очищення зливових стоків і в разі необхідності будуть оперативно виїжджати на вулиці міста для ліквідації наслідків дощу. Також інші комунальні підприємства міста будуть максимально оперативно усувати можливі наслідки негоди.

«Одеситів просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки можливе падіння гілок і кабелів у результаті поривчастого вітру», - наголосили у прес-службі.