Підозрюваному у сепаратизмі меру Торецька продовжили арешт

Меру Торецька Володимиру Слєпцову, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та участі у терористичній організації продовжили термін арешту на 36 діб.

Таке рішення сьогодні, 13 жовтня, прийняв Краматорський міський суд Донецької області.

Читайте такожГолова Закарпатської облради про "сепаратизм": Я сказав те, що хотів сказати, а не те, що хотіли почутиЯк повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, таким чином суд підтримав та задовольнив клопотання прокуратури Донецької області.

Нагадаємо, міському голові Торецька (колишній Дзержинськ) інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) КК України.

За даними слідства, яке проводять слідчі СБУ в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, Слєпцов пов'язаний з організацією та проведенням на території Торецька незаконного референдуму щодо оголошення державної самостійності терористичної організації «ДНР».

Повідомлення про підозру у вчиненні вказаних злочинів 17 серпня Слєпцову вручив прокурор Донецької області Євген Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня за клопотанням прокуратури суд постановив обрати Слєпцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. 1 вересня апеляційний суд області залишив без змін даний запобіжний захід.