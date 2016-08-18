Суд заарештував мера Торецька на 60 діб без права внесення застави

Про це повідомляють Новости Донбасса.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

При цьому стаття, за якою заарештований Сліпцов, не передбачає застави.

Адвокати Сліпцова кажуть, що будуть подавати апеляцію, оскільки, за їх словами, за станом здоров'я підозрюваний не зможе перебувати в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Донецької області Євген Бондаренко офіційно вручив меру міста Торецька Володимиру Сліпцову повідомлення про підозру у посяганні на територіальну цілісність України і участі в терористичній організації.

Слідством встановлено, що мер пов'язаний з організацією та проведенням на території Торецька незаконного референдуму про проголошення державної самостійності терористичної організації «ДНР».