Учасники ходи "Марш нації" застосували піротехніку біля Києво-Печерської Лаври

Учасники ходи "Марш нації", у якій беруть участь прихильники та представники Цивільного корпусу "Азов", громадської організації "С14", Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" застосували піротехнічні засоби біля Києво-Печерсько Лаври.

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Як передає кореспондент УНІАН, активісти вигукують: "Українській нації - українську церкву!".

Колону супроводжує автомобіль з гучною аудіосистемою, з якої лунає патріотична рок-музика.

Активісти також вигукують гасла: "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях" та інші.

Ходу супроводжує велика кількість співробітників Національної гвардії та Національної поліції.

Велика колона рухається проїжджою частиною. Патрульна поліція перекрила вулицю Івана Мазепи. На вулиці Омельяновича-Павленка утворився великий автомобільний затор.

На шляху колони біля відділення російського "Сбербанка" зосереджено близько 50 правоохоронців, які охороняють установу. Колона продовжує рух, навпроти банку активісти зірвали кілька петард і запалили фаєри.

Як повідомляв УНІАН, в акції з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України беруть участь близько 5 тисяч осіб.