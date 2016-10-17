Колишній бранець "ЛНР" Жемчугов прибув до Німеччини для лікування

09:19, 17 жовтня 2016
Суспільство
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Українець Володимир Жемчугов, звільнений з полону "ЛНР", прибув в Кельн для лікування.

Депутат Европарламента помогла организовать лечение Жемчугова / Фото УНИАН

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Володимир Жемчугов з дружиною прибув у Кельн: завтра стартує інтенсивне обстеження в клініці університету", - написав він.

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Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у фейсбуці, що німецькі лікарі намагатимуться частково відновити Жемчугову зір. За її словами, реабілітація в Німеччині стала можлива в першу чергу завдяки допомозі та активної участі депутата Європарламенту Ребекки Хармс.

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Як повідомляв УНІАН, Жемчугов провів у полоні бойовиків майже рік, у вересні його вдалося звільнити в ході обміну.

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