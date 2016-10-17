Колишній бранець "ЛНР" Жемчугов прибув до Німеччини для лікування

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Володимир Жемчугов з дружиною прибув у Кельн: завтра стартує інтенсивне обстеження в клініці університету", - написав він.

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Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у фейсбуці, що німецькі лікарі намагатимуться частково відновити Жемчугову зір. За її словами, реабілітація в Німеччині стала можлива в першу чергу завдяки допомозі та активної участі депутата Європарламенту Ребекки Хармс.

2/2 Героя Володимира Жемчугова зустрів особисто генеральний консул у Дюссельдорфі Ст. Єгоров і буде опікуватися ним pic.twitter.com/uvNl4pyo6h — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 16 жовтня 2016 р. .

Як повідомляв УНІАН, Жемчугов провів у полоні бойовиків майже рік, у вересні його вдалося звільнити в ході обміну.