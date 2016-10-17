Читачі УНІАН мають змішані почуття щодо початку опалювального сезону – опитування

Так, 38% учасників опитування на сайті УНІАН відповіли, що наче й раді тому, що в оселях буде тепло, але все ж з острахом очікують надходження платіжок за комунальні послуги наступного місяця.

Водночас 17% читачів зауважили, що вже настільки сильно змерзли, що не можуть дочекатися теплих батарей в квартирах.

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Ще 28% респондентів заявили, що з такими тарифами за опалення краще б взагалі не вмикали тепло.

14% читачів є щасливим власниками автономного опалення, тому можуть собі дозволити включати батареї тоді, коли забажають.

При цьому 3% заявили, що в АТО їм вистачає "буржуйки".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2016 року Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні скласти не менше 17 млрд кубометрів, запаси вугілля - 2,8 млн тонн.

За інформацією Мінрегіону, житловий фонд і об'єкти енергетичної інфраструктури по всіх регіонах України готові до проходження опалювального сезону 2016-2017 років майже на 100%, на підготовку місцева влада витратили майже 6 млрд грн.

У Києві підключення опалення почалося з 10 жовтня - з соціальної сфери. У Львові підключати тепло почали з 11 жовтня.