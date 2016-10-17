Голові та секретарю Бучанської міськради обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - ГПУ

Про це йдеться в повідомленні управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

Генпрокуратура продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови та секретаря Бучанської міської ради у зловживанні службовим становищем під час передачі у власність фізичним і юридичним особам земель лісового фонду.

У відомстві нагадали, що 13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерським районним судом Києва їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 години до 07.00 години із застосуванням електронного засобу контролю (так званого «браслету»).

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У повідомленні також зазначається, що на підозрюваних судом покладено додаткові обов’язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого, не відлучатися із населеного пункту, в якому вони проживають, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з визначеними слідчим суддею особами, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Крім того, 15 жовтня Печерським райсудом секретаря Бучанської міської ради відсторонено від виконання своїх службових обов’язків.

Розгляд клопотання слідчого про відсторонення від посади голови Бучанської міськради перенесено судом на 18 жовтня. Досудове розслідування триває.