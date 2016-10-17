У передмісті Дніпра через підтоплення руйнуються житлові будинки - ЗМІ

Як розповіла місцева активістка Тетяна Логачова, проблема підтоплення є не тільки в Діївці, але і на вул. Братів Трофімових, а також вулицях, які йдуть нижче, повідомляє місцевий сайт 056.ua.

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"Ми спілкувалися з геодезистом. На його думку, весь район знаходиться в зоні підтоплення. Під Червоним Каменем, Коммунаром, Парусом є підземні води, які раніше стікали в Дніпро. Раніше справлятися з ситуацією допомагала насосна станція на вулиці Квітковій. Зараз вона не працює, бо нічим платити за електроенергію", - каже Тетяна.

Ще 100 років тому біля станції Діївка-1" були озера. З розвитком промисловості їх просто засипали шлаком. Куди повинна була піти вода, залишається тільки гадати.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день не тільки в Діївці, але і в будинках на вулиці Комунарівській і Фронтовій не знижується рівень води у вигрібних ямах, руйнуються стіни будівель, а у підвалах стоїть вода.