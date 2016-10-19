В Івано-Франківську дітей евакуювали зі школи через тріщини на стінах будівлі

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківські області, 18 жовтня, учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Івано-Франківська на вулиці Грушевського, 16 у центрі міста евакуювали із другого корпусу.

Як повідомили рятувальники, близько 16:00 директор школи повідомила, що в капітальній стіні, на куті двоповерхового навчального корпусу № 2, утворилися тріщини шириною до 10 мм та довжиною до 2 метрів.

Крім того, на рівні першого поверху та в перекритті між підвалом і першим поверхом, де знаходиться навчальний клас, утворився отвір діаметром близько 60 см. Тріщини з’явились і на другому поверсі.

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«… в навчальному корпусі № 2 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 призупинили проведення навчання в приміщеннях, де спостерігаються тріщини та руйнування перекриття між підвалом і першим поверхом, до моменту проведення спеціалістами оцінки технічного стану будівлі», – наголосили в управлінні ДСНС.

Створена комісія, яка обстежила навчальний корпус та підтвердила, що є загроза руйнування будівлі.

Сьогодні на позачерговій комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням фахівців буде здійснено оцінку технічного стану будівлі, укріплення фундаменту, перекриття стін навчального корпусу та проведуть заходи щодо недопущення подальшого руйнування приміщення.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 Івано-Франківської міської ради навчається 460 учнів у 22 класах. Приміщення школи одне із найстаріших в місті. Школа заснована у 1976 році. Співпрацює із школою №4 міста Жешув та школою-ліцеєм міста Юзефув (Польща).