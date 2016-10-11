За фактом обвалення стіни у школі на Київщині відкрито кримінальну справу

15:11, 11 жовтня 2016
Суспільство
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За фактом обвалення стіни у школі в місті Васильків Київської області відкрито кримінальне провадження.

На місці події працюють слідчі, які опитують працівників школи та свідків / knk.media

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Київської області, провадження відкрито за ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють слідчі, які опитують працівників школи та свідків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття навчальних приміщень. Жертв і постраждалих немає.

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Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що спричинити аварію в школі у Василькові міг старий фундамент або розташована поруч дощова каналізація.

Будівля школи була споруджена 1965 року. У школі навчається близько 650 дітей.

Директор школи Леонід Горулько запевнив, що заклад отримав акт готовності до навчального року, тобто приміщення були перевірені спеціальною комісією.

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