Субсидії і розстрочка на комуналку допоможуть соціально незахищеним громадянам - НФ

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в інтерв'ю журналістам, повідомляє сайт партії.

"Суму платіжки, яка прийде в листопаді, можна знизити наполовину. Це також допомога нашим соціально незахищеним верствам населення", - сказав він.

Керівник фракції також повідомив, що в бюджеті наступного року збережено фінансування системи субсидій, яка була запроваджена 2 роки тому Урядом під керівництвом Арсенія Яценюка.

"І цього року, і наступного передбачено фінансування субсидій", - сказав він.

Читайте такожУкраїна готова до опалювального сезону, процес подачі тепла "пішов" – Гройсман

"Всі наші громадяни, в яких сума за комунальні послуги перевищує 15% доходу, вони отримують субсидію і захист держави", - наголосив Максим Бурбак.

Він також закликав не повторювати фейки, які розповсюджує партія "Батьківщина", про те, що система субсидій начебто не працюватиме.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, Кабінет міністрів України затвердив умови надання розстрочки по платежах, зокрема по оплаті послуг з централізованого опалення, для споживачів, які не можуть отримувати адресні субсидії.