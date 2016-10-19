Кабмін дозволив українцям оплачувати комуналку в розстрочку

"Цей документ регламентує умови отримання розстрочки, що надається за заявою споживача. Ця розстрочка передбачає наступні умови: споживач отримує від постачальника послуг рахунок на оплату розміром 50% (оплачує 50% своїх рахунків – УНІАН), а решта 50% він заплатить рівномірно в квітні-вересні вже наступного року, до початку нового опалювального періоду", – сказав голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк, представляючи проект даної постанови.

За словами Вовка, даний документ було розроблено з метою зниження фінансового навантаження на населення при оплаті комунальних послуг, в першу чергу централізованого опалення, особливо для тих споживачів, які не є одержувачами субсидій.

"Той, хто хоче отримати розстрочку комунального платежу, без відсотків, штрафу або пені, буде мати таку можливість... З одного боку, хто потребує, той може отримати цільову підтримку у вигляді субсидій, а якщо з деяких причин субсидія не була оформлена, може бути надана розстрочка", – зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Також він повідомив, що у подальшому Кабмін ухвалить низку документів, які врегулюють ситуацію з виникненням касових розривів у рахунках теплокомуненерго і "Нафтогазу України" внаслідок надання розстрочки населенню.

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Як повідомляв УНІАН, політика виплати субсидій громадянам була введена в Україні 2014 року на тлі поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки – з 2015-го по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів та цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

На поточний момент в Україні субсидії на оплату комунальних послуг оформлені та переоформлені для 5,5 мільйона сімей українців. Надалі кількість оформлених субсидій буде лише зростати і досягне 8,5-9 мільйонів сімей. Середній розмір субсидій складе близько 2 тисяч гривень. Найгірше план по субсидіям виконує Одеська область, де виплати оформлені лише 22% громадян, що звернулися за субсидією.

18 жовтня 2016 року Гройсман заявив, що Кабмін у рамках виконання програми допомоги громадянам України у зв'язку з підвищенням комунальних тарифів готовий впровадити механізм 12-місячної розстрочки комунальних платежів для сімей, які не оформили субсидії з тих чи інших причин.