Понад 50% росіян негативно ставляться до України - опитування

Про це свідчать опитування Левада-Центру, результати якого має УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на питання "Як ви в цілому ставитеся зараз до України?", тільки 2% респондентів вказали: "дуже добре", а 24% - "в основному добре".

При цьому 38% відповіли, що ставляться до України "в основному погано", 18% - "дуже погано". Вагалися з відповіддю 17%.

Таке негативне ставлення до Україні зберігається з 2014 року, коли Росія окупувала Крим і вторглася на схід України.

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Серед антипатій росіян лідирують також США і Євросоюз. "Добре" до США ставляться 23%, 64% - негативно. Вагалися з відповіддю 13%.

До ЄС позитивно ставляться 27% опитаних, 58% - негативно, 15% не змогли відповісти на питання.

При цьому 74% респондентів упевнені, що РФ має великий вплив на міжнародні справи. Протилежної думки дотримуються 21%, 6% вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 23-26 вересня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком старше 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Статистична похибка за вибіркою 1600 осіб не перевищує 3,4%.