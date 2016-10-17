Більшість росіян назвали критику бомбардувань Алеппо кремлівською авіацією тиском на країну – опитування

Згідно з даними опитування, проведеного ВЦВГД (ВЦИОМ), на думку 73% опитаних – критика таких дій РФ в Сирії спрямована лише на послаблення їхньої країни і лише 6% притримуються протилежної думки. Втім, противників присутності Росії в Сирії більше серед молоді – 13%, у віковій категорії від 35 до 60 років і старше, противників дій РФ в Алеппо – 4%.

Третина опитаних – 32%, підтримує політику Кремля в сирійському конфлікті. На думку кожного п'ятого (21%), необхідно пригальмувати дії або вибрати обережну позицію.

Практично рівномірно розподілилися ті, хто вважає, що Росія повинна відмовитися від участі в конфлікті (14%) та ті, хто виступає за ще більш активні дії в регіоні (16%). Причому останньої точки зору дотримується помітно більше росіян (35%) серед тих, хто регулярно стежить за ситуацією на Близькому Сході.

Читайте такожРосійська авіація завдала чергового удару у Сирії: 11 загиблих, 25 пораненихВ той же час, за розвитком військового конфлікту в Сирії стежать дві третини росіян (67%), з них кожен п'ятий (21%) - регулярно. При тому, що ще два місяці тому це питання було менш актуальним - в липні ц. р. 40% росіян повідомили, що не цікавляться подіями на Близькому Сході, зараз таку відповідь дали лише 32%.

При цьому, більше половини росіян (53%) не можуть назвати наслідки, до яких можуть призвести дії РФ в Сирії. 27% відзначають негативні наслідки, в тому числі загрозу війни з США і напругу в стосунках із Заходом.

На думку 51% опитаних, на Близькому Сході зараз йде війна, 10% росіян у відкритому питанні без підказок назвали ситуацію в Сирії «заворушеннями», 6% визначають конфлікт як боротьбу з тероризмом і забороненою в Росії ІД, 4% зазначили участь у конфлікті США.

Як раніше повідомляв УНІАН, східна частина Алеппо піддається найбільш потужним бомбардуванням. Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила про масоване бомбардування російськими ВКС підконтрольної повстанцям східної частини Алеппо.

За інформацією правозахисників, у житлових кварталах загинули 25 людей Авіація РФ скинула так звані протибункерні бомби, а також інші авіабомби на східні квартали міста.