В Україні кількість жертв сурогатного алкоголю зросла до 66 людей

Як повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, помер житель Миколаєва, який 18 жовтня був госпіталізований з діагнозом «отруєння сурогатним алкоголем». Загалом у Миколаївській області від сурогатів алкоголю отруїлося та померло шість осіб.

У Харківській області зареєстровано 97 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 50 летальних.

У Донецькій, Луганській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (загалом у цих регіонах отруїлося 40 осіб, з них 10 - померли).

У відомстві зауважили, що станом на вечір п‘ятниці, 21 жовтня, в Україні зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня в Україні було зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них 65 летальні.

Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.