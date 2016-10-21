Київ просить Інтерпол оголосити суддю-втікача Чауса в міжнародний розшук

Українське бюро Інтерполу звернувся в центральний офіс з проханням оголосити суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса у міжнародний розшук. Про це повідомив начальник Укрбюро Інтерполу Василь Неволя, пише «ЛІГА.net».

Він розповів, що відомство адаптувало запит НАБУ та відправили до центрального офісу Інтерполу.

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"Нам прийшов запит з НАБУ, ми його адаптували і відправили в центральний офіс Інтерполу, який знаходиться в Ліоні. Генеральний секретаріат Інтерполу вивчає зараз це питання", - сказала Неволя, додавши, що попередньо повинні пройти певні процедури, відповідно до яких і буде прийнято рішення щодо оголошення судді в міжнародний розшук. Втім наразі відповіді із центрального офісу Інтерполу немає.

Нагадаємо, 6 вересня, секретар Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий повідомив, що комітет рекомендував парламенту надати згоду на арешт Чауса.

Пізніше стало відомо, що Чаус, який підозрюється у хабарництві, втік до Криму.

При цьому, Верховна Рада на засіданні 6 вересня дала згоду на затримання та арешт Чауса, після того, як той втік до Криму.