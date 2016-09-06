Суддя Чаус втік до Криму – САП

Цю інформацію УНІАН підтвердили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Ми підтверджуємо, що суддя Чаус зараз знаходиться у Криму”, - заявили у прес-службі САП.

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У свою чергу, в Національному антикорупційному бюро агентству УНІАН повідомили, що якщо ця інформація дійсна, то за участю Верховної Ради, яка має надати дозвіл на зняття недоторканності з судді, можна розпочати процедуру оголошення Чауса в розшук з усіма подальшими наслідками.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

Сьогодні, 6 вересня, секретар Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий повідомив, що комітет рекомендував парламенту надати згоду на арешт Чауса.