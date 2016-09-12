ЗМІ з'ясували, хто заплатив судді Чаусу хабар у $150 тисяч

Про це свідчатьдані Реєстру судових рішень, повідомляє видання Наші гроші.

Обвинуваченою у справі є Світлана Сасевич. Це 74-річна жінка з м.Боярка, на Київщині. 9 серпня суддя Чаус визнав її винною за ст. ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 307 КК України. У судовій ухвалі повідомляється, що у 2013 році Сасевич купувала і продавала димедрол, трамадол, зопіклон, псевдоефедрин.

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Сасевич судили по статтях щодо незаконного придбання, зберігання і збуту отруйних, сильнодіючих, наркотичних речовин. По цих статтях можливе покарання до 10-12 років позбавлення волі.

Але суддя Чаус застосував ст.69 ККУ, яка передбачає м’якше покарання, ніж передбачено законом. Відтак Сасевич засудили до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, водночас звільнивши її від відбування покарання з іспитовим строком на один рік і шість місяців. Текст вироку у реєстрі досі не опубліковано. Відомо, що на нього подано апеляцію.

У поданні до Верховної ради щодо згоди на затримання Чауса вказано, що провадження проти судді відкрито ще в березні 2016 р. Це сталося за заявою дочки обвинуваченої – Діани Поліщук. Вона повідомила, що суддя вимагає у її матері $100 тис. Пізніше суму хабаря збільшили.

Детективи стверджують, що 9 серпня перед винесенням вироку суддя Чаус отримав $150 тис готівкою. Він розділив гроші на дві частини: $80 тис приховав у дволітровій банці в районі озера Малинівка і Садового товариства «Приозерне», решту $70 тис залишив в автомобілі.

11 серпня судді Чаусу повідомлено про підозру. Одразу заарештувати суддю не вдалося через суддівський імунітет. Тільки 6 вересня Верховна рада проголосувала за арешт Чауса. Однак у той же день стало відомо, що Чаус втік. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що Микола Чаус знаходиться в окупованому Криму.

За інформацією ЗМІ, Чаус начебто заховав гроші на місці своєї майбутньої дачі.

Мати зниклого судді стверджує, що він не винен і ніколи не мав багато грошей, вона щомісяця віддавала йому половину своєї пенсії, а жив суддя в отриманій від держави квартирі.

Як повідомляв УНІАН, анонімні джерела в САП розповіли журналістам, что Чаус виїхав з України до Білорусі з чужим паспортом, а вже потім потрапив до Криму.