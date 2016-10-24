Впав останній у районному центрі пам'ятник Леніну на території України (фото, відео)

Місцевий Ленін простояв тут 2,5 року після початку масового ленінопаду, передає Еспресо.TV.

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Місцева влада не поспішала виконувати закон про декомунізацію, втім громадські активісти дотиснули чиновників.

Пам'ятник Леніну відправили на зберігання. Якщо покупець на нього не знайдеться, місцева влада відправить його на переплавку, адже в цьому пам'ятнику 4,5 тонни кольорових металів.

Нагадаємо, 21 жовтня у кримському місті Судак невідомі повалили пам’ятник Леніну.