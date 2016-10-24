На Львівщині чоловік, видаючи себе за пацієнта, обікрав відвідувачів і персонал лікарні

Про це повідомляє сайт 032.ua.

Як розповіли у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області, у Червоноградський відділ поліції 21 жовтня з заявами про крадіжки звернулись три жінки, дві з яких є пацієнтками, а одна – медсестрою однієї з місцевих лікарень. За словами заявниць, у них було викрадено мобільні телефони та дві жіночих сумочки, у яких були гроші, банківські картки, косметички та інші речі на загальну суму більше чотирьох тисяч гривень.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 32-річний раніше судимий мешканець Червонограда. Зловмисник, видаючи себе за пацієнта, проникав у різні кабінети та крав речі, які лежали без нагляду.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті - до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.