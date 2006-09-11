Алсу народила дочку в місті ангелів
Співачці робили кесарів розтин
У ніч на дев`яте вересня (а може, і на сьоме – тут чутки домішуються до офіційної інформації) в Лос-Анджелесі в приватній клініці Ел Ей співачка Алсу народила дочку . Дитина вагою три з половиною кілограми з`явилася на світ за допомогою кесаревого розтину.
Своїх фанатів співачка залишила на невизначений термін. Повертатися до Москви, де панує некомпетентність, та ще і з дочкою – це виключено. Річ у тому, що коли Алсу зібралася народжувати, великосвітський чоловік Ян Абрамов завіз її в елітний московський пологовий будинок. Проте персонал не проявив належної уваги до VIP-статусу і поводився із зіркою естради так само, як і з рештою породіль. Абрамов не потерпів такого відношення до дружини і, обвинувативши всіх співробітників пологового будинку в некомпетентності, відвіз Алсу на Альбіон. В цей час Скотленд-ярд запобіг серії терактів в аеропорту Хітроу, після чого Сполучене Королівство встало на вуха. Абрамов негайно змінив курс і приземлився разом з дружиною на побережжі Нового Світу.
Пройде ще багато часу, перш ніж ми побачимо Алсу на сцені. Через кілька місяців сімейка повернеться до Лондона, де, швидше за все, осяде до весни.