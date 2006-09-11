Алсу народила дочку в місті ангелів

У ніч на дев`яте вересня (а може, і на сьоме – тут чутки домішуються до офіційної інформації) в Лос-Анджелесі в приватній клініці Ел Ей співачка Алсу народила дочку . Дитина вагою три з половиною кілограми з`явилася на світ за допомогою кесаревого розтину.

Своїх фанатів співачка залишила на невизначений термін. Повертатися до Москви, де панує некомпетентність, та ще і з дочкою – це виключено. Річ у тому, що коли Алсу зібралася народжувати, великосвітський чоловік Ян Абрамов завіз її в елітний московський пологовий будинок. Проте персонал не проявив належної уваги до VIP-статусу і поводився із зіркою естради так само, як і з рештою породіль. Абрамов не потерпів такого відношення до дружини і, обвинувативши всіх співробітників пологового будинку в некомпетентності, відвіз Алсу на Альбіон. В цей час Скотленд-ярд запобіг серії терактів в аеропорту Хітроу, після чого Сполучене Королівство встало на вуха. Абрамов негайно змінив курс і приземлився разом з дружиною на побережжі Нового Світу.

Пройде ще багато часу, перш ніж ми побачимо Алсу на сцені. Через кілька місяців сімейка повернеться до Лондона, де, швидше за все, осяде до весни.

Утро.ру