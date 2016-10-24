Внутрішня безпека поліції викрила "чорних інспекторів", які легалізували і продавали крадені авто (фото)

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, до складу групи входили 7 осіб із числа колишніх співробітників МРЕВ ДАІ та діючі працівники поліції.

Встановлено, що злодії у різних містах викрадали автомобілі бізнес-класу і виходили на зв’язок з "потрібними" людьми в правоохоронних органах. Ті розраховувались зі злодіями, забирали автомобілі, а потім, користуючись можливістю доступу до відомчих баз даних, документації та необхідних процедур, реєстрували іномарки під виглядом заздалегідь підібраних аналогічних моделей, які офіційно зареєстровані на території тимчасово окупованого Криму.

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У подальшому на автомобілях перебивалися заводські номери агрегатів, змінювалися державні номерні знаки, для них виготовлялися потрібні документи та ключі. За цей час аферисти підшуковували потенційних покупців, а потім продавали їм автомобілі за цінами, нижчими від ринкових. У результаті на кожній оборудці зловмисники заробляли від 10 до 20 тисяч доларів.

Під час санкціонованих обшуків, проведених у підозрюваних, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки вилучили державні номерні знаки на транспортні засоби, ключі від автомобілів, металеві вставки з ідентифікаційними номерами авто. Крім того, поліцейські виявили комп’ютерну техніку, свідоцтва про реєстрацію автомобілів, чорнову документацію, паспорти України, банківські печатки, мобільні телефони, гроші, а також 5 елітних автомобілів, які зловмисники не встигли збути.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу), ч.2 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства), ч.3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Також встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочинної діяльності групи, власники виявлених автомобілів.