Справу проти екс-"регіонала" Медяника закрили. Його випустили з-під варти – адвокат

Генпрокуратура закрила кримінальну справу проти екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Медяника. Про це УНІАН повідомив його адвокат Олег Бабич.

Захисник екс-«регіонала» заявив, що його підзахисного також звільнили із СІЗО.

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«Прокуратура закрила справу проти мого клієнта. Вона була змушена, оскільки в прокуратури не було іншого виходу: в них як не було доказів вини Медяника, так і немає. На даний момент він уже звільнений з-під варти у зв’язку із закриттям кримінальної справи», - сказав Бабич.

Як повідомляв УНІАН, Луценко 7 серпня заявив про затримання Медяника у справі про посягання на територіальну цілісність України, порушеної проти колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Медянику оголосили підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав Медянику запобіжний захід у вигляді арешту.

Водночас 22 жовтня генпрокурор не виключив, що Медяник невдовзі вийде на волю через відсутність у прокуратури достатньої кількості доказів щодо його провини.

«Щодо пана Медяника. Якщо немає достатньо доказів, то він не буде притягуватися до кримінальної відповідальності. Це моя глибока впевненість у тому, що прокуратура може й повинна звільняти людей, якщо немає достатньо доказів. Я впевнений, що пан Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, бо в нас не зібрано доказів його вини, і це абсолютно нормально в цивілізованій країні», – сказав Луценко.

Також Луценко заявляв, що Медяник виступав посередником між українською стороною і терористами після захоплення ними у Луганську будівель СБУ та ОДА.

Медяник був народним депутатом від Партії регіонів з 2012 по 2014 роки.