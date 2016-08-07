Затриманого у "справі Єфремова" Медяника підозрюють у вчиненні двох кримінальних злочинів - ГПУ

Про це повідомила речниця генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Медяник підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України). Також екс-регіонала вважають причетним до створення та діяльності терористичної організації "ЛНР".

Читайте такожЄфремов брав участь у сепаратистському мітингу під Луганською облрадою у березні 2014 - відео

У понеділок о 9.00 Печерський районний суд м. Києва розгляне клопотання Генпрокуратури про його арешт. Запобіжний захід у вигляді застави непередбачений, наголосила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко повідомив сьогодні у Facebook про затримання Медяника.

«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника», - написав він.

Колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.