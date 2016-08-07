Затриманого у "справі Єфремова" Медяника підозрюють у вчиненні двох кримінальних злочинів - ГПУ
Колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника, затриманого у рамках «справи Єфремова», підозрюють у вчиненні двох кримінальних злочинів.
Про це повідомила речниця генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, Медяник підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України). Також екс-регіонала вважають причетним до створення та діяльності терористичної організації "ЛНР".
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У понеділок о 9.00 Печерський районний суд м. Києва розгляне клопотання Генпрокуратури про його арешт. Запобіжний захід у вигляді застави непередбачений, наголосила Сарган.
Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко повідомив сьогодні у Facebook про затримання Медяника.
«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника», - написав він.
Колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».
1 серпня Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.