В Одесі шахрай привласнив понад 1,5 мільйона при продажу землі

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, підозрюваний, знаючи, що за договором іпотеки, укладеним між ним та місцевим жителем, накладено заборону на відчуження земельної ділянки, вирішив її продати та незаконно заволодіти грошима покупців.

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"Зловмисник, використовуючи підроблене рішення суду, звернувся в інститут експертних досліджень і зняв заборону на відчуження землі. Потім шляхом обману склав у нотаріуса договір купівлі-продажу земельної ділянки з двома місцевими жителями. Після чого шахрай отримав від покупців грошові кошти за придбану землю, заволодівши таким чином, понад 1,5 мільйона гривень", - сказали у відділі.

54-річному затриманому повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування триває.