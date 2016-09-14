У Дніпрі шахрай "продав" державне майно на 2 мільйони (фото)

Як повідомляє управління захисту економіки Національної поліції у Дніпропетровській області, оперативники управління викрили та задокументували злочинні дії зловмисника.

Зловмисник на підставі підробленого рішення одного з районних судів Дніпра зареєстрував за собою право власності на майновий комплекс, нерухомість якого розташовується на 4 гектарах.

Ставши «законним» власником майна, він одразу продав нерухомість директору одного з товариств.

Вартість майна, згідно висновку судово-технічної експертизи склала понад 2 мільйони гривень.

Читайте такожВ Одесі викрили шлюбного афериста, який виманив у 20 жінок понад $150 тисячУ рамках кримінального провадження, відкритого слідчим відділом прокуратури за ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, проведено санкціоновані обшуки у помешканнях учасників оборудки.

Працівники УЗЕ та прокуратури вилучили документи на право власності на майновий комплекс, технічний паспорт та договір купівлі-продажу.

На даний час слідчі прокуратури повідомили організатору оборудки про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою повного відшкодування завданих збитків на нерухоме майно підозрюваного накладено арешт.