"Стріляли з Інститутської": суд у справі екс-"беркутівців" заслухав свідчення потерпілого з Хмельницького

Як передає кореспондент УНІАН, Лапко, колишній військовий, розповів, що приїхав на Майдан ввечері 19 лютого 2014 року. Зранку 20 лютого він разом з іншими учасниками акцій протесту піднімався по лівій стороні вулиці Інститутської, щоб зайняти снігову барикаду біля верхнього виходу зі станції метро “Хрещатик”. В районі пустиря за Жовтневим палацом він побачив, як з правої сторони вулиці - біля банку “Аркада” - падають поранені від вогнепальних пострілів “майданівці”. За словами потерпілого, він вирішив надати допомогу пораненим, і в той час, коли схилився над одним із них, в нього влучила куля.

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Також Лапко повідомив, що не бачив, хто конкретно в нього стріляв, але стріляли з вул. Інститутської в сторону Майдану.

Потерпілий наголосив, що якогось наміру завдати тілесних ушкоджень правоохоронцям у нього не було. Його метою було закріпитися разом з іншими “майданівцями” на сніговій барикаді, щоб унеможливити наступ на Майдан з боку правоохоронців.

Суд також дослідив відео, де видно як потерпілий Лапко спочатку йде, прикриваючись щитом, а потім дістає поранення.

Після цього суд оголосив перерву в засіданні до 11:30 27 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-«беркутівцям» ще на 60 діб.