Суд у справі проти екс-"беркутівців" допитав батька героя Небесної сотні

Колегія суддів Святошинського районного суду Києва допитала ще двох потерпілих - харків'ян Віталія Гукова і Миколи Котляра.

Як передає кореспондент УНІАН, Гуків на судовому засіданні розповів, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській біля банку "Аркада" отримав три вогнепальні поранення - у шию, стегно і плече. Потерпілий додав, що не бачив звідки конкретно був зроблений постріл, але додав, що стріляли з вулиці Інститутської у напрямку Майдану Незалежності.

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Другий постраждалий Микола Котляр є батьком загиблого на вулиці Інститутській Євгена Котляра. У суді після перегляду декількох відео, на якому видно момент отримання поранень його сином, Микола Котляр заявив, що впізнає на відео свого сина.

Після цього в судовому засіданні було оголошено перерву до 11:30 11 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Зінченка і Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Маринченко, Тамтури і Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд р. Києва продовжив термін утримання під вартою 5 екс-беркутівців ще на 60 діб.