У Дніпрі вшанували пам'ять визволителів міста від нацистів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпровської міськради, у заходах з нагоди цієї дати взяли участь сотні жителів міста, ветерани, керівництво міста та області, народні депутати та церковнослужителі. Присутні біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії, що визволяла Дніпро, хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів та поклали квіти до монументу.

Міський голова Дніпра Борис Філатов, який брав участь у церемонії, підкреслив, що вшанування цієї дати є знаковим для міста та його історії.

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«Ми всі знаємо, яких втрат зазнали наші війська під час однієї із запекліших битв Другої світової війни - при форсуванні Дніпра, при звільненні міста. Ця подія дозволяє ніби перекинути місток між минулим і майбутнім, зв'язати покоління», – зазначив Філатов.

Він наголосив на необхідності віддати борг воїнам-визволителям. Зокрема, за словами міського голови, до річниці визволення міста німецько-фашистських загарбників ветерани отримають матеріальну допомогу. Так, 927 учасників бойових дій, інвалідів війни отримають по 2,5 тис. грн, ветерани і діти війни - по 1 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпровської міськради, на ці виплати з місцевого бюджету виділено 3,257 млн грн.