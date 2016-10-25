У Дніпрі звільнили солістку хору театру за публічну підтримку побиття бійця АТО

У Дніпрі звільнили солістку хору театру Катерину Фондуроко, де напередодні жінка вдарила бійця АТО молотком по голові.

Саме після цього Фондуроко у соцмережах підтримала скандалістку з молотком. У коментарях у соцмережі співачка зловтішалася, що боєць - мало отримав.

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Такі коментарі хористки обурили дніпрян і керівництво театру одразу на це відреагувало та звільнило Фондуроко.

Нагадаємо, у Дніпрі відвідувачка театру вдарила іншого глядача. Це сталося на балконі, коли між жінкою та чоловіком у військовій формі зав'язалась суперечка.

У поліції з'ясували, що конфлікт спалахнув ще до початку вистави. У холі нападниця почала ображати чоловіка у військовій формі, що прийшов на спектакль із дружиною.