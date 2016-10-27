ГПУ домовилась із судом в Гаазі щодо дій для засудження Януковича, керівництва РФ та їх бойовиків - Єнін
14:15, 27 жовтня 2016Суспільство
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Генеральна прокуратура України та Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знайшли порозуміння щодо подальшого алгоритму дій для притягнення до відповідальності екс-президента України Віктора Януковича та його соратників і керівництва РФ та підконтрольних їм терористів на сході України.
ГПУ знайшла порозуміння із МКС / wikipedia
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін.
«3-х годинні переговори з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду - є спільне розуміння подальшого спільного алгоритму дій України та МКС щодо притягнення до відповідальності януковичів і ко, керівництва РФ та підконтрольних їм терористів», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не виключає, що справи Майдану будуть передані до Міжнародного кримінального суду.
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