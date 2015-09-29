Гаазький суд продовжив попереднє вивчення ситуації в Україні

Це сталося після того, як український уряд вдруге подав заяву про визнання дії Римського Статуту для визнання юрисдикції Суду стосовно злочинів, вчинених на території України з 20 лютого 2014 року.

Про це агентству УНІАН повідомили у Міжнародному суді.

Перша заява українського уряду була подана 17 квітня цього року і стосуються злочинів, скоєних на території України у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

Після отримання необхідних заяв, прокурор, у відповідності до правила 25 Статуту офісу прокурора і як питання політики та практики, відкрив попереднє вивчення ситуації.

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В Суді нагадали, що 25 квітня 2014 року прокурор розпочав попереднє вивчення ситуації в Україні з фокусом на подіях "Майдану.

"Після другої заяви, поданої урядом України 8 вересня, прокурор має ухвалити рішення розширити часове охоплення існуючої попередньої експертизи для включення будь-яких можливих злочинів, вчинених на території України від 20 лютого 2014 року", - зазначили в Суді.

Рішення продовжити часові рамки існуючої попередньої експертизи не виключає можливість прокурора ухвалити, в разі необхідності, окремі рішення стосовно конкретного поводження або інцидентів протягом відповідного періоду, додали в цій міжнародній установі.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.