День визволення від німецько-фашистських загарбників: у Києві вшанували пам’ять загиблих (фото, відео)

Сьогодні, 28 жовтня у Києві відзначили День визволення від німецько-фашистських загарбників та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

З нагоди пам’ятної дати, до монументу Слави у столиці президент, урядовці та безпосередні учасники тих подій, ветерани Другої Світової, поклали квіти. Однак цьогоріч обійшлися без гучних промов.

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72 роки тому, після 40 місяців окупації гітлерівські війська відступили з території нашої країни. За приблизними підрахунками на війні загинуло близько 9 мільйонів українців.