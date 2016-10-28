День визволення від німецько-фашистських загарбників: у Києві вшанували пам’ять загиблих (фото, відео)
13:52, 28 жовтня 2016Суспільство
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Урядовці та учасники тих подій поклали квіти до монументу Слави в Києві.
День визволення від німецько-фашистських загарбників / фото УНІАН
Сьогодні, 28 жовтня у Києві відзначили День визволення від німецько-фашистських загарбників та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
З нагоди пам’ятної дати, до монументу Слави у столиці президент, урядовці та безпосередні учасники тих подій, ветерани Другої Світової, поклали квіти. Однак цьогоріч обійшлися без гучних промов.
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72 роки тому, після 40 місяців окупації гітлерівські війська відступили з території нашої країни. За приблизними підрахунками на війні загинуло близько 9 мільйонів українців.
Україна відзначає День визволення від німецько-фашистських загарбників
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