На Одещині побили і вкинули до смітника "опоблоківця"

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із депутатів райради, який був присутній на засіданні, невідомі в масках увійшли сьогодні на засідання райради, вивели Балана на вулицю, кинули у сміттєвий бак і обсипали борошном.

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Потім депутат від Балан повернувся до залу засідань і звинуватив в інциденті ряд депутатів, керівництво Ананьївської райдержадміністрації та райради.

В "Опоблоці" також підтвердили цю інформацію.

"Сьогодні, 28 жовтня, представники Одеської самооборони побили депутата Ананьївської райради від "Опозиційного блоку" Миколу Балана. Інцидент стався на сесії районної ради... Серйозні травми дістав Микола Балан", - сказано у заяві політсили.