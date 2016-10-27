Голова НАЗК знайшла винного у проблемах із доступом до системи е-декларування

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

"Сьогодні Держспецзв’язок доповів, що система працює, але технічні служби НАЗК станом на цю хвилину фіксують, що навантаження на серверне обладнання, яке забезпечує прийняття, оброблення і накопичення інформації системи електронного декларування складає не більше 10%", - йдеться в повідомленні.

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За словами Корчак, всі баги та помилки у програмному забезпеченні усунені ще 25 жовтня. "Перебіг подій останнього дня свідчить про неспроможність адміністратора та хостинг-провайдера системи - ДП «УСС» забезпечити необхідну пропускну здатність магістральних каналів зв’язку та канального мережевого обладнання до системи", - наголошує голова НАЗК.

Корчак стверджує, що така ситуація обмежує якісний доступ декларантів до серверного обладнання ІТС «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави».

Голова НАЗК звернулася до хостинг-провайдера та адміністратора системи – ДП «УСС» з вимогою "негайно усунути всі перешкоди, які заважають декларантам безперешкодно та якісно виконати свої законні обов’язки щодо подання електронних декларацій".

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"В іншому випадку НАЗК змушене буде розглянути питання про звернення до правоохоронних органів стосовно порушення кримінальної справи щодо зриву електронного декларування", - заявила Наталія Корчак.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, в НАЗК повідомили, що сайт агентства "падає" через надвисоку кількість запитів.

Раніше, 19 жовтня голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що система електронного декларування витримує навантаження від роботи майже 45 тисяч зареєстрованих осіб.

З 1 вересня розширені електронні декларації впродовж 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками та помічниками, члени Кабінету міністрів, заступники міністрів, члени Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ, їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорій "А" та "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.